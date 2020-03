Koronawirus a higiena. Instrukcje w galeriach handlowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Instrukcje mycia rąk na lustrach w toaletach, dodatkowe odkażanie łazienek, dezynfekowanie specjalnymi płynami poręczy - to profilaktyka przeciwko koronawirusowi w Szczecinie.

Punkt pierwszy - zwilż, nałóż mydło, potem pięć punktów namydlania, a na koniec spłukujemy i suszymy. Tak zalecają instrukcje mycia rąk w toaletach szczecińskich galerii handlowych w walce z koronawirusem.Nie można ich nie zauważyć - tłumaczy Joanna Dybowska, marketing manager w centrum handlowym Galaxy. - Wydrukowaliśmy i przykleiliśmy je w toaletach, w wielkości dokładnie A5, czyli takiego zwykłego zeszytu szkolnego. Jest tam siedem punktów, jest dokładnie pokazana procedura, czyli jak zacząć myć ręce, jak zakończyć. Na które obszary należy zwrócić szczególną uwagę - informuje Dybowska.- Myjemy ręce wedle instrukcji. Najpierw trzeba zwilżyć ręce ciepłą wodą, namydlić obie dłonie, spleść palce i namydlić je, namydlić kciuk jednej dłoni drugą i na przemian. Trzeba jeszcze umyć nadgarstki. To, że nadgarstki się myje to nie wiedziałam. Na koniec spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło, wysusz je starannie. To było najdłuższe mycie w życiu rąk, jakie miałam. - Człowiek był młody, nie mył rąk, jadł owoce z krzaków, to się organizm uodparniał. Ja nie wierzę w to mycie rąk. - Dobrze, że są takie instrukcje, bo ja się boję koronawirusa - opowiadali szczecinianie odwiedzający szczecińskie galerie.Firmy sprzątające mają dodatkowe obowiązki - mówi Norbert Fijałkowski, dyrektor galerii handlowej Kaskada. - Wycierania, odkażania wszystkich powierzchni, gdzie ludzie dotykają rękami, czyli poręcze schodów ruchomych, stoły w strefie restauracyjnej, guziki w windach, te powierzchnie są dodatkowo odkażane - zapewnia Fijałkowski.To Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny zalecił galeriom handlowym takie procedury. Doradzają one klientom m.in. mycie rąk przez 30 sekund.Za danych galerii wynika, że obawy o spadek liczby klientów w związku z koronawirusem nie potwierdziły się.