Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tragedia w Koszalinie. Dwoje małych dzieci wypadło z okna wieżowca. Nie żyją.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godziny 20.30 przy ulicy Władysława IV. Dzieci wypadły z okna mieszkania na 9. piętrze. To chłopiec i dziewczynka, rodzeństwo. Mieli około 4 i 5 lat.



Na miejscu pracuje policja i prokurator. Okoliczności wypadku na razie nie są znane; wyjaśnią je biegli.