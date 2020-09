Rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty [ZDJĘCIA]

W Szczecinie naukę rozpoczyna ponad 50 tys. młodych ludzi. W całym kraju będzie to przeszło 4,5 miliona uczniów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W nowych warunkach, ale jak zwykle 1 września - w poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież w całym kraju wracają do szkół.

Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie i ich rodzicami rozmawiał reporter Radia Szczecin.



- Jeszcze bym sobie posiedział na wakacjach, ale przynajmniej spotkam się z kolegami. - Pracuję w branży medycznej, więc jest to dla mnie normalna sprawa, ale dzieci jeszcze nie potrafią się przyzwyczaić do sytuacji, że muszą mieć coś na twarzy. - Przyznam szczerze, że "dostałam w kość" i doceniłam zawód przedszkolanki i nauczyciela. Bardzo się cieszę, że wracamy... - mówili rodzice i uczniowie.



W Szczecinie naukę rozpoczyna ponad 50 tys. młodych ludzi. W całym kraju będzie to przeszło 4,5 miliona uczniów.