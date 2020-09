Paweł Mucha: ambicje osobiste i polityczne szkodzą naszemu regionowi

Polityka i osobiste ambicje zamiast zdrowego rozsądku - Paweł Mucha z Prawa i Sprawiedliwości komentuje działania marszałka województwa, polityka PO i sytuację wokół ogrodu dendrologicznego w Przelewicach oraz lotniska w Goleniowie.

W Przelewicach, po kilku miesiącach negocjacji wójta z rządowym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, mimo woli większości pracowników ogrodu - ostatecznie radni nie dali zgody na przejęcie przynoszącego gminie straty ogrodu.Przejmie go lobbujący wśród radnych marszałek Olgierd Geblewicz.Zdaniem radnego Pawła Muchy, gdy w budżecie województwa nie ma ani złotówki na Przelewice, to sytuacja niezrozumiała.- Niestety, patrząc na aktywność polityków regionalnych Platformy Obywatelskiej i PSL w bardzo wielu sprawach mam wrażenie, że ambicje osobiste i polityczne czy chęć rywalizowania z administracją rządową, nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi, determinują wiele decyzji. Nie są to rzeczy, które przynoszą korzyść naszemu regionowi, nie są to decyzje, które przekładają się na dobro województwa - ocenił Paweł Mucha.Podobnie Mucha ocenia sprawę wsparcia dla lotniska w Goleniowie. Marszałek finansowanie wstrzymał, bo - jak tłumaczy - czeka na pieniądze od rządu.Radny PiS zwracał uwagę, że pieniądze z Warszawy będą, ale zgodę musi wydać Komisja Europejska o czym działacz PO doskonale wie i dla politycznych korzyści łamie zawartą umowę.