"Siostry Misjonarki Miłości prowadzą działalność niezwykle pożyteczną dla miasta"

Prezydent Szczecina nie ma wątpliwości, że miasto powinno przekazać siostrom Misjonarkom Miłości kamienicę na Łasztowni z 99 procentową bonifikatą.

To nie podoba się części radnych KO, współrządzących z Bezpartyjnymi Piotra Krzystka. Sam prezydent Szczecina w "Rozmowach pod krawatem" podkreślał, że w wartej (z działką) około 2 milionów złotych kamienicy Siostry Misjonarki Miłości pełnią bardzo ważną rolę.- Siostry prowadzą działalność niezwykle pożyteczną dla miasta. Zresztą bez dotacji ze strony miejskiej, bo tego nie oczekiwały nigdy, choć takie możliwości zawsze istnieją. To działalność, która służy społeczności lokalnej, ponieważ zajmują się najbiedniejszymi, bezdomnymi. Uważam, że to obiektywnie pozytywna działalność, niezależnie kto i co na ten temat sądzi. Wyręczają miasto i inne organizacje. Uważam ten wniosek za zasadny - powiedział prezydent Piotr Krzystek.Misjonarki Miłości są w Szczecinie od 33 lat. Z prośbą o umożliwienie wieczystej dzierżawy budynku, który wymaga remontu, wystąpiły dwa lata temu.