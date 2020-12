Wardacki: opieszałości prokuratury nie rozumiem. Prokuratura: to nie takie proste

Ogromny żal i zastrzeżenia na opieszałe działania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w śledztwie dotyczącym tak zwanej "afery polickiej" - to odczucia prezesa Grupy Azoty Police, Wojciecha Wardackiego.

Rzecznik wspominanej prokuratury odpowiada, że to sprawa wielowątkowa i bardzo skomplikowana.Wojciech Wardacki mówił w "Rozmowie pod krawatem" Radia Szczecin, że nie rozumie, dlaczego postępowanie w sprawie zakupu przez były zarząd fosforytów w Afryce trwa już cztery lata.- Ogromny żal, ogromne zastrzeżenia do działania prokuratury, nie tylko w tej sprawie, ale też w sprawach, w których ja jestem pokrzywdzony. Opieszałości w sprawie głownej - nie rozumiem - powiedział.Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, Marcin Lorenc odpowiada, że w tym śledztwie nie można mówić o opóźnieniach.- Postępowanie, owszem, trwa już jakiś czas, ale nie jest to postępowanie proste, jednowątkowe. Postępowania nie prowadzi jeden prokurator, ale zespół prokuratorów - zaznaczył.Latem tego roku prokuratura postawiła byłemu prezesowi zakładów chemicznych Police, Krzysztofowi J. zarzuty min. oszustwa i prania brudnych pieniędzy.