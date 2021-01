Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pierwszy weekend 2021 roku przywitał mieszkańców Szczecina śniegiem. Prószyło od rana i wiele miejsc jest już przykrytych cienką warstwą białego puchu.

A to zachęca do jazdy na sankach. Amatorów sportów zimowych nie brakuje na przykład na Jasnych Błoniach.



- Super frajda, ja jestem za tym, żeby korzystać, żeby dziecko miało jak najwięcej ruchu. - Wybraliśmy się na pierwszy śnieg. Dzieciaki świetnie się bawią, dla mnie to też jest frajda, żeby złapać z nimi pierwszy śnieg. - Tak jak za starych czasów, cieszę się, że mój syn się dobrze bawi. - Jest bardzo fajowo - opowiadają szczecinianie.



Prognozy wskazują, że śnieg powinien padać do wieczora. Przelotne opady są możliwe także w poniedziałek i we wtorek.