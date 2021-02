Katolicy rozpoczynają przygotowania do świąt wielkanocnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Katolicy rozpoczęli przygotowania do najważniejszego święta w roku - Wielkanocy. Dziś przypada inaugurująca Wielki Post Środa Popielcowa.

W kościołach odbywają się msze, podczas których kapłani posypują popiołem głowy wiernych. Tak było również w Bazylice pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie.- Kolejny raz w naszym życiu wkraczamy w okres Wielkiego Postu. Jest to dar od pana Boga, który jest też okazją do wyrwania się z marazmu i nijakości. Możemy żyć albo wegetować. Można żyć w Bogu, bądź we własnym egoizmie. Ten czas, który mamy przed sobą, to wielka życiowa szansa, aby poskromić wszystkie swoje słabości- przemawiał ks. Aleksander Ziejewski, proboszcz parafii pw przy Bazylice św. Jana Chrzciciela.Chrześcijanie przygotowują się do Wielkanocy przez modlitwę, post i jałmużnę. Wielkanoc w tym roku przypada 4 kwietnia.