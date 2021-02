Młodzi z PiS protestują. Urząd Marszałkowski odpowiada

Fot. Przemysław Gołyński [Radio Szczecin]

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Województwa Zachodniopomorskiego wybierani są według politycznego klucza i tworzą gabinet polityczny marszałka Geblewicza - twierdzą działacze Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Urząd Marszałkowski odpowiada, że przynależność partyjna kandydatów nie stanowi kryterium wyboru członków Rady.

Młodzi działacze uważają, że preferowani są kandydaci związani z Platformą Obywatelską i jej koalicjantami w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Utrzymują, że nawet osoby ze Słupska mają większe szanse zostania członkami Rady.



- Pominięci zostali kandydaci środowisk akademickich ze Szczecina oraz harcerskich, bo ważniejsze były miejsca dla przedstawicieli Młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Nie ma to nic wspólnego z tym, żeby była to najszersza reprezentacja, bo pan z Młodzieżowej Rady Słupska na pewno reprezentuje mniej młodzieży naszego województwa niż przedstawiciele kół naukowych, parlamentów czy organizacji harcerskich - mówił Przemysław Kabata z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.



Urząd Marszałkowski w przesłanym do Radia Szczecin oświadczeniu twierdzi, że zgodnie z regulaminem wybrano ostatnio 5 kandydatów, kierując się m.in. kryterium aktywności społeczno-obywatelskiej, doświadczeniem w działalności pozarządowej oraz zasadą parytetu płci.