"Waloryzacje poprzednich rządów obrażały ludzi starszych"

Emeryci przez wiele lat nie dostawali godnych emerytur, próbujemy to naprawić - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł PiS, Artur Szałabawka. W ten sposób komentował 14. emeryturę.

Jak mówił, trzeba wyrównać szanse. Po to są wszystkie programy społeczne, takie jak 500 plus czy właśnie 14. emerytura.- Te osoby, które ciężko przez całe życie pracowały na dorobek naszej Polski nie były traktowane tak przedmiotowo, jak były traktowane przez poprzednie rządy. Ja pamiętam dokładnie, jak były waloryzacje po 3-4 złote. To było obrażanie ludzi starszych - podkreślił poseł Szałabawka.Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, tzn. nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura wyniesie 1250 złotych i 88 groszy brutto.Po przekroczeniu progu dochodowego w wysokości 2900 złotych brutto, 14. emerytura będzie pomniejszana. Świadczenie w całości dostanie jednak większość emerytów.