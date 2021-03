Posłanka Nowej Lewicy o przypadkach męskiej macicy oraz co z tego (nie) wynika

Skomplikowane medycznie przypadki osób z macicami - posłanka Nowej Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska w "Rozmowach pod krawatem" tak wyjaśniała wypowiedź partyjnej koleżanki.

Anna Żukowska stwierdziła w TVP, że "zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam biologiczny mężczyzna rodzi dziecko". Prokop-Paczkowska przekonywała, że "to skrót myślowy".- Jeśli ktoś, kogo z zewnątrz uważamy za mężczyznę posiada taki organ jak macica, on może urodzić dziecko... - powiedziała.- A czy to jest biologiczny mężczyzna? - dopytywał red. Kamil Nieradka.- Owszem, jest również biologicznym mężczyzną. Bo jeśli posiada cechy męskie i organy również męskie..., to..., to są bardzo skomplikowane sprawy. Tego nie da się w radiu czy gdzieś szybkim, jednym hasłem określić - tłumaczyła Małgorzata Prokop-Paczkowska.Według posłanki Nowej Lewicy, "to polska prawica chce szufladkować ludzi, jako mężczyzn czy kobiety".