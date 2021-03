Po ponad 60 latach sklep "Małe Zoo" został zamknięty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejny miejsce z historią znika z mapy Szczecina. Właśnie zamknięty został sklep "Małe Zoo", który od ponad 60 lat działał przy al. Wyzwolenia.

O przyczynach tej decyzji mówiła naszemu reporterowi kierowniczka sklepu - Dorota Miedkowska.



- Bardzo mocno na nasze obroty wpłynęła niestety pandemia. W ubiegłym roku z miesiąca na miesiąc odczuwaliśmy to bardzo dotkliwie. Aż w końcu zapadła decyzja o niestety zamknięciu ze względów ekonomicznych - mówi kierowniczka.



Na szczęście zwierzęta znalazły nowe domy.



- Wszystkie zwierzęta znalazły nabywców przed zamknięciem. W zasadzie wielu klientów pod koniec naszej wyprzedaży było rozczarowanych, że nie ma ryb, ptaków, gryzoni - mówi Miedkowska.



Trudno rozstawać się z klientami, którzy od wielu lat przychodzili do sklepu żeby kupić lub chociażby popatrzeć na egzotyczne zwierzęta - dodaje kierowniczka sklepu.



- Wszystkim naszym klientom chciałam serdecznie podziękować za to, że byli wieloletnimi klientami. Za miłe słowa, jakie usłyszeliśmy na sam koniec. Rozpacz w wielu oczach, że już nie będzie tego sklepu. Za to wszystko państwu serdecznie dziękuję - mówi Dorota Miedkowska.



"Małe Zoo" przy alei Wyzwolenia działało od 1959 roku. Lokal należy do miasta i na razie nie wiadomo jaka działalność będzie w nim prowadzona.