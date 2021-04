Ćwierć kilometra tunelu wydrążone

250 metrów tunelu pod Świną wywiercone. Wyspiarka, czyli maszyna do wiercenia i układania tunelu pracuje bez zakłóceń - mówi Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zasadniczą składową tunelu jest jego obudowa. Maszyna drąży otwór o średnicy 13 metrów. Następnie tzw. tubingi szerokości od 1,5 do 2 metrów, osiem takich tubingów wchodzi na jeden okrąg, one również są układane przez maszynę. Całość tunelu to będzie 1400 metrów. Maszyna ma skończyć drążenie we wrześniu - mówi Lendner.Tunel będzie wiercony nawet 20 metrów pod dnem Świny - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Mamy tam przejście pod rzeką i żadnych skał, jak w górach, nie ma. Jest prawdopodobieństwo być może zahaczenia o pewne elementy kredy, ale technologia jest do tego dostosowana. Jest to tarcza, maszyna TBM typu zawiesinowego.Tunelu w Świnoujściu nie udało się wybudować za rządów SLD, mimo iż władze Świnoujścia wywodziły się z tego ugrupowania. Tunel nie powstał też w czasach Platformy Obywatelskiej, bo stwierdzono, że nie ma na to pieniędzy. W tym samym czasie powstał tunel pod Martwą Wisłą w Trójmieście.