Poseł PiS o Lewicy: Wykazali się o wiele większą mądrością polityczną, niż tzw. opozycja totalna

Ciemny pokój w kazamatach siedziby PiS, gdzie prezes Jarosław Kaczyński, jak w serii popularnych memów, steruje opozycją - ironizował w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński komentując ataki Platformy Obywatelskiej na Nową Lewicę.

Politycy PO bardzo krytycznie ocenili porozumienie Lewicy z PiS w sprawie poparcia w Sejmie Funduszu Odbudowy.Jedna z posłanek totalnej opozycji pytała, gdzie znajduje się "ciemny pokój", w którym PiS zmusił Nową Lewicę do ustępstw. Poseł PiS Leszek Dobrzyński w "Rozmowach pod Krawatem" podkreślał, że chodzi o dobro wspólne, a nie partyjny interes.- Oczywiście ten pokój znajduje się w podziemiach, w głębokich kazamatach, pod naszą siedzibą na ulicy Nowogrodzkiej. Tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość przerabia wszystkich swoich przeciwników na sojuszników. Tam, gdzie znajduje się sławny pokój, z równie sławnym komputerem, znanym z memów, gdzie Jarosław Kaczyński zdalnie steruje całą opozycją - ironizował Dobrzyński.- Przy całym dystansie do Lewicy, powiem szczerze, że wykazali się o wiele większą mądrością polityczną, niż tzw. opozycja totalna - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości.Dobrzyński przyznał też, że w koalicji Zjednoczonej Prawicy doszło do "zgrzytu", gdy zgodnie z zapowiedziami Solidarna Polska zagłosowała przeciw Funduszowi Odbudowy. Ale zdaniem posła PiS, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zagrozi to istnieniu obecnego Sejmu i rządu.