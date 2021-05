"Poważna debata przed politykami PO"

Przed politykami Platformy Obywatelskiej poważna debata: jak znów pozyskać wyborców - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" zachodniopomorski radny PO Artur Nycz.

12,1 procent poparcia to notowanie Koalicji Obywatelskiej w najnowszym sondażu United Surveys.- Debata powinna odbyć się już wcześniej, ale wstrzymała ją pandemia - przyznał radny Artur Nycz. Mimo to, jak zauważył, stale rosną notowania dla Szymona Hołowni, a zatem niemożna już dłużej zwlekać i nie jest to sytuacja, obok której można przejść obojętnie. Jeżeli partia w budowie, która się dopiero tworzy wyprzedza nas w sondażach.- Nie można dłużej z tą dyskusją, debatą czekać, bo widzimy, że Hołownia, który trudno powiedzieć czy jest formacją, partią, stowarzyszeniem. Nie wiem czy zarejestrowali się jako partia. Jest to formacja w budowie.Partia Szymona Hołowni w sondażu United Surveys ma drugi wynik, może liczyć na 21,9 procent poparcia. Liderem jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem ponad 33,5 procent.