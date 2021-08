Medalista z Tokio w Radiu Szczecin: Zrozumiałem, że Bóg mnie tu postawił

Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio opowiadał o swojej wierze w niedzielnej audycji "Religia na fali" w Radiu Szczecin.

Patryk Dobek, który zdobył brązowy krążek w biegu na 800 metrów śpiewa w chórze w cerkwi prawosławnej.- Poznałem prawosławie, kiedy miałem 20 lat. Kiedy byłem dojrzały, zrozumiałem że Bóg mnie tu postawił i to jest droga, którą trzeba podążać. Wydaje mi się, że to jest sprawa indywidualna, jak ktoś pokazuje wiarę chrześcijańską - powiedział Dobek.Wszyscy w cerkwi kibicowaliśmy Patrykowi - przyznaje ks. Paweł Stefanowski, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Szczecinie. - To dobry chrześcijanin, a świadectwo jest ogromnie ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach.- Możemy mówić, że nie powinniśmy manifestować pewnych rzeczy, ale przecież pierwsi chrześcijanie manifestowali swoją wiarę. Męczennicy, którzy umierali za swoją wiarę, śpiewali pieśni nabożne. Wszyscy, którzy głęboko wierzyli, z krzyżem na piersi, nakładając na siebie krzyż, byli gotowi umierać za Chrystusa. To jest zaświadczenie tego, co jest najważniejsze w naszym życiu i myślę, że nie ma w tym nic zdrożnego - powiedział ks. Stefanowski.Cała rozmowa ze sportowcem i proboszczem z cerkwi prawosławnej w audycji katolickiej "Religia na fali"