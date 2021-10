Kryzys na granicy z Białorusią. "Stan wyjątkowy jest zasadny"

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy jednym z tematów "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem byłego Naczelnika Wydziału Kryminalnego zachodniopomorskiej policji, Przemysława Mazka w konflikcie tym powinna obowiązywać zasada "im ciszej tym lepiej". Uznał także za w pełni zasadne wprowadzenie stanu wyjątkowego na tym terenie.- Stan wyjątkowy pozwolił na przegrupowanie odpowiednich służb, ale również na wypracowanie "bezpiecznego pasa". Mogą tam być osoby, które mają kontakty w środowiskach terrorystycznych i to jest coś, co jest dla nas bardzo niebezpieczne. W związku z tym pas bezpieczeństwa jest dla nas ważny - podkreślił Przemysław Mazek.Zdaniem historyka, dra Wojciecha Lizaka obecna sytuacja z uchodźcami - także na polsko-białoruskiej granicy - przypomina czasy upadku Imperium Rzymskiego.- Historia, która już w tej chwili powtarza się na Zachodzie, gdzie są dzielnice i są miasteczka, gdzie - praktycznie rzecz biorąc - przybysze rządzą się swoimi prawami dowodzi jak głęboko zaszła erozja. To jest porównywalne z historią Cesarstwa Rzymskiego - dodał dr Lizak.Dyrektor Caritas Polska, ksiądz dr Maciej Iżycki przyznał, że rolą jego organizacji jest przede wszystkim niesienie pomocy. Dodał jednocześnie, że ma świadomość sytuacji panującej na terenie Białorusi.- Ci migranci koczują gdzieś na stacjach metra, zajmują pustostany... Nie spodziewali się na Białorusi takiego uszczelnienia granicy, oporu. Problem będzie miała Białoruś. My, jako Kościół, jako instytucja charytatywna zajmujemy się trochę innymi rzeczami - zaznaczył ks. Iżycki.Według danych Straży Granicznej dziennie polsko-białoruską granicę próbuje nielegalne przekroczyć około 500 osób.