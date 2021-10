Szczecińscy radni zadecydowali o podniesieniu podatku od nieruchomości

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyższy podatek od nieruchomości w Szczecinie i zniesiona opłata za posiadanie psa - zdecydowali o tym we wtorek miejscy radni.

Co roku Ministerstwo Finansów ogłasza górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. Większość w Radzie Miasta Szczecin skorzystała z możliwości, aby maksymalnie podnieść podatek od nieruchomości. Do budżetu miasta ma trafić 6,7 mln zł więcej. Podwyżka wyniesie, przykładowo dla 50 metrowego mieszkania z 30 m udziale w gruncie o 2,60 zł - a dla 150 metrowego domu o 16 złotych.



W innym głosowaniu radni zdecydowali za to o zniesieniu opłaty za psa. Bo, jak się okazało, i tak większość właścicieli czworonogów była z niej zwolniona. A pobranie rocznie w sumie 60 tysięcy złotych oznacza dodatkowe koszty administracyjne.