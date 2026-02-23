Grodzki: w Szpitalu w Zdunowie nikt nigdy nie wziął do kieszeni złotówki

To echa polowania na opozycję - prof. Tomasz Grodzki komentuje proces w sprawie korupcji w Szpitalu w Zdunowie.

Głównym oskarżonym jest chirurg Krzysztof K., który - zdaniem śledczych - w zamian za wpłaty na Fundację Pomocy Transplantologii miał organizować pacjentom krótsze terminy oczekiwania na operacje. Medyk usłyszał zarzuty w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.





Edycja tekstu: Michał Król

Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej, który był dyrektorem szpitala w Zdunowie - całe postępowanie to element walki PiS-u z politycznymi oponentami.- Tam nikt nigdy - łącznie z głównym oskarżonym - nie wziął do kieszeni złotówki. To było wszystko w ramach polowań na opozycję. Ta sprawa, mam nadzieję, zakończy się uniewinnieniem w prawidłowo obsadzonym sądzie - mówi Grodzki.Łącznie przed sądem w tej sprawie odpowiada 27 osób.