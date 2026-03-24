Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Decyzję o utworzeniu Strefy Czystego Transportu w Szczecinie podjęli miejscy radni.
Uchwałę poparło 22 radnych klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Obszar strefy ograniczony został Trasą Zamkową i ulicami Wielką i Małą Odrzańską, Wyszyńskiego i Tkacką. Jej utworzenie ma być "krokiem milowym" przy staraniu się o dofinansowanie na zakup nowych autobusów komunikacji miejskiej - uważa Piotr Kęsik, radny klubu OK Polska.

- Są trzy miasta w kraju, które mają Strefy Czystego Transportu i mogą ubiegać się w projektach o dofinansowanie lub całkowity koszt nabycia autobusów niskopodłogowych. I my chcemy być do tego przygotowani - mówi Kęsik.

Ta argumentacja nie przekonała radnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego.

- Ta strefa nie jest nam potrzebna do tego, żeby zdobywać środki unijne. Przykłady innych miast, które nie mają nawet uchwały intencyjnej pokazują, że można zdobywać środki unijne i otrzymywać dofinansowanie do transportu publicznego - mówi Romianowski.

Kontrolę nad prawidłowością działania Strefy Czystego Transportu w Szczecinie przejąć ma spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. To jej pracownicy będą sprawowali nadzór nad przestrzeganiem wjazdów samochodów do utworzonej strefy.

Nowe obostrzenia mają obowiązywać po upływie czternastu dni - licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Strefa Czystego Transportu
Wykaz dróg (ulic) położonych w Strefie Czystego Transportu w Szczecinie:

Plac Żołnierza Polskiego (od ul. Tkackiej do ul. Farnej)
ul. Farna
ul. Grodzka
ul. Koński Kierat
ul. Korsarzy
ul. Księcia Mściwoja II
ul. Kuśnierska
ul. Łaziebna
ul. Mariacka
ul. Panieńska
ul. Rycerska
ul. Sołtysia
ul. Staromiejska /od ul. Grodzkiej do ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego/
ul. Staromłyńska
ul. Tkacka
ul. Kłodna
ul. Środowa
ul. Sienna
ul. Rynek Sienny
ul. Rynek Nowy
ul. Wielka Odrzańska
ul. Mała Odrzańska
ul. Opłotki
ul. Osiek
ul. Kurza Stopka
ul. Targ Rybny oraz działka 43/17 obręb 1037.

Edycja tekstu: Michał Król
Jej utworzenie ma być "krokiem milowym" przy staraniu się o dofinansowanie na zakup nowych autobusów komunikacji miejskiej - uważa Piotr Kęsik, radny klubu OK Polska.
Ta argumentacja nie przekonała radnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego.

