Radni zdecydowali: w Szczecinie powstanie Strefa Czystego Transportu [MAPA, WYKAZ ULIC]

Decyzję o utworzeniu Strefy Czystego Transportu w Szczecinie podjęli miejscy radni.

Nowe obostrzenia mają obowiązywać po upływie czternastu dni - licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.





Wykaz dróg (ulic) położonych w Strefie Czystego Transportu w Szczecinie:



Plac Żołnierza Polskiego (od ul. Tkackiej do ul. Farnej)

ul. Farna

ul. Grodzka

ul. Koński Kierat

ul. Korsarzy

ul. Księcia Mściwoja II

ul. Kuśnierska

ul. Łaziebna

ul. Mariacka

ul. Panieńska

ul. Rycerska

ul. Sołtysia

ul. Staromiejska /od ul. Grodzkiej do ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego/

ul. Staromłyńska

ul. Tkacka

ul. Kłodna

ul. Środowa

ul. Sienna

ul. Rynek Sienny

ul. Rynek Nowy

ul. Wielka Odrzańska

ul. Mała Odrzańska

ul. Opłotki

ul. Osiek

ul. Kurza Stopka

ul. Targ Rybny oraz działka 43/17 obręb 1037.







Uchwałę poparło 22 radnych klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości.Obszar strefy ograniczony został Trasą Zamkową i ulicami Wielką i Małą Odrzańską, Wyszyńskiego i Tkacką. Jej utworzenie ma być "krokiem milowym" przy staraniu się o dofinansowanie na zakup nowych autobusów komunikacji miejskiej - uważa Piotr Kęsik, radny klubu OK Polska.- Są trzy miasta w kraju, które mają Strefy Czystego Transportu i mogą ubiegać się w projektach o dofinansowanie lub całkowity koszt nabycia autobusów niskopodłogowych. I my chcemy być do tego przygotowani - mówi Kęsik.Ta argumentacja nie przekonała radnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego.- Ta strefa nie jest nam potrzebna do tego, żeby zdobywać środki unijne. Przykłady innych miast, które nie mają nawet uchwały intencyjnej pokazują, że można zdobywać środki unijne i otrzymywać dofinansowanie do transportu publicznego - mówi Romianowski.Kontrolę nad prawidłowością działania Strefy Czystego Transportu w Szczecinie przejąć ma spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. To jej pracownicy będą sprawowali nadzór nad przestrzeganiem wjazdów samochodów do utworzonej strefy.