Szpital "Zdroje" dostanie swój własny tomograf śródoperacyjny

Fot. Szpital Zdroje Szczecin

W połowie czerwca szpital "Zdroje" otrzyma tomograf śródoperacyjny – zdradził w "Rozmowie pod Krawatem" ustępujący dyrektor placówki Łukasz Tyszler.

Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na



Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Artur Balazs, były Konsul Honorowy Węgier w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas O tomografie, który pozwala wykonywać skomplikowane operacje u dzieci zrobiło się głośno rok temu, kiedy zdesperowani rodzice zaczęli zbiórkę na jego zakup.Sprzęt był unikatowy w skali kraju. Kiedy rozpoczęła się zbiórka rodziców na tomograf i sprawa zrobiła się medialna, udało się wypożyczyć tomograf i wykonać zaplanowane operacje.- Zoperowaliśmy te dzieci, które czekały. To było kilkoro dzieci. Teraz dostaliśmy informację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że sprzęt już jest, czeka i będzie przekazany. Myślę, że w czerwcu to się wydarzy - powiedział Tyszler.Koszt zakupu nowego tomografu śródoperacyjnego opiewa na kwotę około 3,5 mln złotych, placówki zwyczajnie nie było na niego stać - mówił Łukasz Tyszler.- To nie jest normalne, żeby szpital, który prowadzi neurochirurgię dziecięcą, która jest deficytowa. I te zabiegi, o których mówimy, które były przeprowadzane u dzieci, one były deficytowe. Czyli każdy taki zabieg, to była strata, a wygenerował jednak taki zysk, żeby zakupić sprzęt za kilka milionów złotych - podkreślał Tyszler.W tej chwili w Zdrojach nie ma już wypożyczonego tomografu śródoperacyjnego, nie ma jeszcze nowego, ale przygotowanie do tej skomplikowanej operacji zajmuje kilka tygodni i jeśli pojawi się mały pacjent, to skorzysta już z nowego sprzętu.