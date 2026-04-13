Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Szpital "Zdroje" dostanie swój własny tomograf śródoperacyjny

Region Sebastian Wierciak

W połowie czerwca szpital "Zdroje" otrzyma tomograf śródoperacyjny – zdradził w "Rozmowie pod Krawatem" ustępujący dyrektor placówki Łukasz Tyszler.
Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
O tomografie, który pozwala wykonywać skomplikowane operacje u dzieci zrobiło się głośno rok temu, kiedy zdesperowani rodzice zaczęli zbiórkę na jego zakup.

Sprzęt był unikatowy w skali kraju. Kiedy rozpoczęła się zbiórka rodziców na tomograf i sprawa zrobiła się medialna, udało się wypożyczyć tomograf i wykonać zaplanowane operacje.

- Zoperowaliśmy te dzieci, które czekały. To było kilkoro dzieci. Teraz dostaliśmy informację z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że sprzęt już jest, czeka i będzie przekazany. Myślę, że w czerwcu to się wydarzy - powiedział Tyszler.

Koszt zakupu nowego tomografu śródoperacyjnego opiewa na kwotę około 3,5 mln złotych, placówki zwyczajnie nie było na niego stać - mówił Łukasz Tyszler.

- To nie jest normalne, żeby szpital, który prowadzi neurochirurgię dziecięcą, która jest deficytowa. I te zabiegi, o których mówimy, które były przeprowadzane u dzieci, one były deficytowe. Czyli każdy taki zabieg, to była strata, a wygenerował jednak taki zysk, żeby zakupić sprzęt za kilka milionów złotych - podkreślał Tyszler.

W tej chwili w Zdrojach nie ma już wypożyczonego tomografu śródoperacyjnego, nie ma jeszcze nowego, ale przygotowanie do tej skomplikowanej operacji zajmuje kilka tygodni i jeśli pojawi się mały pacjent, to skorzysta już z nowego sprzętu.

Cała "Rozmowa pod Krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod Krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Artur Balazs, były Konsul Honorowy Węgier w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Dodaj komentarz 1 komentarz

A co zwolennicy prezesa na to ? Będą się badać czy odmówią ???

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 7042 razy)
  2. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 3975 razy)
  3. S3 częściowo zablokowana
    (od 07 kwietnia oglądane 3454 razy)
  4. Część pasażerów krytykuje nowe tramwaje
    (od 08 kwietnia oglądane 3114 razy)
  5. Szpital Wojewódzki po cyberataku. "To był jeden z najtrudniejszych miesięcy"
    (od 07 kwietnia oglądane 2577 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]
Kiermasz Charytatywny Paczka Dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sabina Baral
Służby wypompowują amoniak z wykolejonej cysterny na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty