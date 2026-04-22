Radio Szczecin
Komisja Rewizyjna skontroluje przebudowę Alei Jana Pawła II

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Będzie szczegółowa kontrola Komisji Rewizyjnej szczecińskiej Rady Miasta dotycząca przebudowy Alei Jana Pawła II.
Chodzi o prace drogowe, które prowadzone były na odcinku od ulicy Felczaka do placu Grunwaldzkiego w latach 2020-2022. T

Ta kontrola nie powinna potrwać długo, gdyż niezbędny komplet dokumentów już mamy - mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marek Duklanowski.

- Kilka tysięcy stron dokumentów zgromadziła Najwyższa Izba Kontroli i też bazując na podstawie tych dokumentów, które są w NIK-u, jesteśmy w stanie przyjąć pewne wyjaśnienia, które czynili pracownicy. Wiele rzeczy wiemy, wiele rzeczy znamy. Jesteśmy w stanie, myślę, że od A do Z tę kontrolę przeprowadzić - dodaje Duklanowski.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta kontrola przebudowy alei Jana Pawła II w Szczecinie powinna zakończyć się do końca grudnia tego roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
