Komisja Rewizyjna skontroluje przebudowę Alei Jana Pawła II

Będzie szczegółowa kontrola Komisji Rewizyjnej szczecińskiej Rady Miasta dotycząca przebudowy Alei Jana Pawła II.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Chodzi o prace drogowe, które prowadzone były na odcinku od ulicy Felczaka do placu Grunwaldzkiego w latach 2020-2022. TTa kontrola nie powinna potrwać długo, gdyż niezbędny komplet dokumentów już mamy - mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Marek Duklanowski.- Kilka tysięcy stron dokumentów zgromadziła Najwyższa Izba Kontroli i też bazując na podstawie tych dokumentów, które są w NIK-u, jesteśmy w stanie przyjąć pewne wyjaśnienia, które czynili pracownicy. Wiele rzeczy wiemy, wiele rzeczy znamy. Jesteśmy w stanie, myślę, że od A do Z tę kontrolę przeprowadzić - dodaje Duklanowski.Zgodnie z uchwałą Rady Miasta kontrola przebudowy alei Jana Pawła II w Szczecinie powinna zakończyć się do końca grudnia tego roku.