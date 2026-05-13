Na Starkiewicza przy szpitalu powstaną miejsca parkingowe [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Pomorzan od lat narzekają, że przy ul. Starkiewicza i szpitalu brakuje miejsc do parkowania. Teraz ma się to zmienić, bo radni zabezpieczyli 1,5 mln zł na budowę prawie 50 nowych miejsc postojowych.To cieszy mieszkańców, z którymi rozmawiał reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki.- Chroniczny brak miejsc do parkowania. - Tragedia, bo to jest zawsze do szpitala nigdy. Ile razy z żoną przyjeżdżamy do szpitala, do lekarza zawsze problem, to zawsze jest problem. - No tragedia, ale co zrobić? No przecież garaży piętrowych tu nikt nie postawi, bo nie ma miejsca, po prostu nie ma miejsca. - I taka jest sytuacja, nie ma gdzie zaparkować samochodu - mówili parkujący.- Planujemy przebudowę ulicy i stworzenie miejsc parkingowych po obu stronach jezdni - mówi zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.- To ma być kilkadziesiąt miejsc parkingowych w zasadzie na całej długości tej ulicy. Po prostu takie jej dostosowanie lekkimi przebudowaniami, aby móc te miejsca parkingowe tutaj stworzyć, aby było ich jak najwięcej - dodaje Przepiera.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.