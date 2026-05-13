Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Transport morski w turbulentnej rzeczywistości

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Transport morski znany z lat 90. przeszedł do przeszłości. Przewoźnicy i armatorzy morscy muszą dostosowywać się do burzliwej geopolityki i w szybki sposób reagować na konflikty międzynarodowe.
Pogłębienie toru wodnego i inwestycje w portach wśród tematów Kongresu Morskiego

Pogłębienie toru wodnego i inwestycje w portach wśród tematów Kongresu Morskiego

Prezes Wód Polskich: przestańmy betonować miasta
"Początki wielkiego sztormu" tematem otwarcia Kongresu Morskiego
Podczas trwającego w Szczecinie Kongresu Morskiego armatorzy rozmawiali o stabilności łańcuchów dostaw.

Jak wskazuje Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, konflikty geopolityczne zmusiły ich do szybkiego reagowania i dostosowywania się.

- Przykład Ukrainy i wyłączenia ładunków rosyjskich. Praktycznie odcięły nam dwie trzecie Bałtyku i trzy czwarte Morza Czarnego, gdzie byliśmy bardzo obecni. Zaburzenia na Bliskim Wschodzie odcięły nam na przykład Izrael, gdzie też mieliśmy dobre relacje handlowe. Mieliśmy raptem pół roku na to, żeby się przestawić - podkreśla Dariusz Doskocz.

Podobną taktykę stosuje armator EuroAfrica. Jak mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Euroafrica Shipping Lines, zamiast tworzyć długofalowe plany, statki podążają za klientami.

- My z takiego strategicznego, długoterminowego planowania przeszliśmy raczej na planowanie krótko- i średniookresowe, i de facto podążamy za ładunkiem, i staramy się specjalizować w określonych grupach ładunkowych - dodaje Jacek Wiśniewski.

Transport drogą morską stanowi około 80 proc. ruchu towarów na świecie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak wskazuje Dariusz Doskocz, dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej konflikty geopolityczne zmusiły ich do szybkiego reagowania i dostosowywania się.1
Jak mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Euroafrica Shipping Lines, zamiast tworzyć długofalowe plany, statki podążają za klientami.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od przedwczoraj oglądane 3921 razy)
  2. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od 07 maja oglądane 3481 razy)
  3. Zderzenie busa z motocyklem na Wyszyńskiego
    (od 09 maja oglądane 2919 razy)
  4. Kołobrzeg. Amunicja na plaży
    (od 08 maja oglądane 1508 razy)
  5. Mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Kaliszu Pomorskim
    (od przedwczoraj oglądane 1347 razy)
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Arkadiusz Marchewka
Ekopark został zdewastowany przez wandali [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Chaciński
Jak zmieniały się prezenty komunijne na przestrzeni lat? [WIDEO]
Prof. Magdalena Szafranek
Amatorzy i zawodowcy zmierzyli się w szachowym turnieju w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty