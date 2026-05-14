Polska musi uczyć się na doświadczeniach Ukrainy - mówiła eksperci, po 18. edycji Baltic Business Forum.

W Świnoujściu zakończyła się międzynarodowa konferencja skupiająca się na bezpieczeństwie energetycznym i współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.Jak wskazywał w "Radiu Szczecin na Wieczór" Daniel Kisała prezes zarządu firmy Slipform, takie spotkania są okazją do budowania długotrwałych relacji między przedsiębiorcami.- Takich trwałych relacji nie buduje się na pierwszym spotkaniu. To jednak wymaga nawet kilku lat. Po to, żeby za parę lat, kiedy ta okrutna wojna się skończy, żeby przejść do większych projektów już nie tylko z nowo poznanymi partnerami, kontrahentami, ale po prostu z przyjaciółmi - powiedział Kisała.Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Piotr Ciarkowski zaznaczył, że Polska powinna wyciągnąć lekcję z wojny na Ukrainie w kwestii bezpieczeństwa energetycznego.- To nie plecak z apteczką jest najważniejszy. Najważniejsze jest przygotowanie energetyczne, posiadanie alternatywnych źródeł energii. Źródła energii w postaci akumulatorów albo banków energii nie dają rady i trzeba organizować się, żeby przetrwać - dodał Ciarkowski.Baltic Business Forum organizowane jest od 2009 roku, a w spotkaniach oprócz krajów Bałtyckich czy Ukrainy biorą udział przedstawiciele z Europy Środkowo-Wschodniej czy Azji.