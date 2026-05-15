PKP PLK: trasa Szczecin-Berlin zostanie zmodernizowana

Stacja Szczecin Gumieńce będzie kluczowa, dla przewozu towarów na trasie Świnoujście Berlin.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację trasy ze Szczecina do stolicy Niemiec.Oprócz przewozów pasażerskich trasa będzie służyć do przewozu towarów z Portów Szczecin Świnoujście do naszych zachodnich sąsiadów a najważniejszym punktem - będzie stacja na Gumieńcach - mówi Rafał Banaszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu ds. Przygotowania Inwestycji w PKP PLK.- Będzie tak rozbudowana, aby umożliwić przyjmowanie i realizację ruchu pociągów o długości 750 metrów. Ważne są dla nas też inwestycje punktowe w rejonie Szczecina. To jest przebudowa posterunku Regalica, czy drugi tor nad Parnicą - dodaje Banaszkiewicz.Zaawansowane prace trwają również po stronie niemieckiej. Inwestycja ma być gotowa do 2030 roku.