750 tys. złotych na monitoring w Gminie Międzyzdroje

Będzie bezpieczniej w miejscowościach Gminy Międzyzdroje.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Podpisano umowę na realizację kolejnego, czwartego już etapu inwestycji. Chodzi o montaż kamer w miejscowościach: Zalesie, Wicko, Wapnica oraz Lubin.Jak podaje portal kamienskie.info, system będzie wspierał codzienną pracę Straży Miejskiej oraz Policji.W ramach zadania, do tworzonej sieci światłowodowej, przyłączone zostaną także nieruchomości gminne znajdujące się na terenach wiejskich.Wykonawcą jest firma ze Szczecina. Wartość inwestycji to prawie 750 tysięcy złotych.