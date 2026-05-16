Kiermasz Ogrodniczy „Pamiętajcie o ogrodach" [ZDJĘCIA]

Wały Chrobrego rozkwitły. Możemy tam podziwiać morze kwiatów, drzew i krzewów.

To dzięki 51. Kiermaszowi Ogrodniczemu „Pamiętajcie o ogrodach". Na odwiedzających czeka ponad 100 wystawców i tysiące roślin. Podziwiała je reporterka Radia Szczecin Anna Klimczyk.- Truskawki kupuję na działkę. Z owockami nawet niektóre są. - Pelargonie na razie się cieszą największym powodzeniem. A co będzie dalej, to życie pokaże - mówią uczestniczy wydarzenia.Co kupują odwiedzający kiermasz ogrodniczy?- Takie kwiatki, których mi brakuje. - Pomidory, papryka, bazylia. Wszystko, co potrzebne jest na działce przy trójce małych dzieci. - Kwiatki już są dawno. - Lilię białą, różową i żółtą.Dziś wydarzenie potrwa do godziny 18. A jutro rozpocznie się o 9, a zakończy o 17.