Dzień otwarty porodówki w Policach [ZDJĘCIA]

To tu przyszli rodzice będą mogli zobaczyć „od kuchni” blok porodowy oraz oddział położniczy.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Trwa dzień otwarty Sali Porodowej w szpitalu w Policach. Relacja Anny Klimczyk.- Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację dotyczącą naszej kliniki. Stoiska, na którym specjaliści spotykają się z pacjentkami, udzielają odpowiedzi na wszelkie pytania - mówi Anna Iwan, położna oddziałowa, Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii.- Na moim stoisku dowiemy się wszystkiego na temat przede wszystkim laktacji. - Pokazuję przyszłym mamom jak opiekować się prawidłowo noworodkiem, jak pozycjonować, jak podnosić, jak odkładać, przekazywać sobie z rąk do rąk - mówiliWydarzenie potrwa do 14. W programie znalazły się m.in. konsultacje dotyczące karmienia piersią, warsztaty z udzielania pierwszej pomocy noworodkom czy prezentacje szkoły rodzenia.