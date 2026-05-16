Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy

Region Piotr Tolko

Fot. Facebook/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
Kwiaty rabatowe, na taras i na balkon - szkoła ogrodnicza w Szczecinie - Zdrojach zaprasza na Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy.
Andrzej Fidos, kierownik warsztatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego mówi, że będzie tu można znaleźć wiele ciekawych roślin przygotowanych przez uczniów szkoły.

- Nasza szkoła od wielu lat ma wyrobioną pozycję wśród producentów kwiatów rabatowych, balkonowych, chryzantem rozsad warzyw i kwiatów. I myślę, że ci, którzy się przekonali przyjdą, dlatego zachęcam, zapraszam w warsztatach szkolnych, obiekty szklarniowe.

Kiermasz będzie połączony z Dniem Otwartym szkoły – mówi Anna Binkiewicz-Darcz -dyrektor szkoły.

- Zapraszamy jak najbardziej przyszłych absolwentów szkół podstawowych. Mamy bardzo atrakcyjne kierunki, które cieszą się popularnością, ale w tym roku również nowe kierunki. To są kierunki technik architektury krajobrazu i arborystyki oraz technik agroogrodnictwa, a w branżowej szkole pierwszego stopnia Ogrodnik Terenów Zieleni - dodaje dyrektorka

Podczas kiermaszu zaprezentują się także lokalni producenci i pszczelarze. Kiermasz potrwa do godziny 14.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
