Kwiaty rabatowe, na taras i na balkon - szkoła ogrodnicza w Szczecinie - Zdrojach zaprasza na Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy.

Andrzej Fidos, kierownik warsztatów szkolnych Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego mówi, że będzie tu można znaleźć wiele ciekawych roślin przygotowanych przez uczniów szkoły.- Nasza szkoła od wielu lat ma wyrobioną pozycję wśród producentów kwiatów rabatowych, balkonowych, chryzantem rozsad warzyw i kwiatów. I myślę, że ci, którzy się przekonali przyjdą, dlatego zachęcam, zapraszam w warsztatach szkolnych, obiekty szklarniowe.Kiermasz będzie połączony z Dniem Otwartym szkoły – mówi Anna Binkiewicz-Darcz -dyrektor szkoły.- Zapraszamy jak najbardziej przyszłych absolwentów szkół podstawowych. Mamy bardzo atrakcyjne kierunki, które cieszą się popularnością, ale w tym roku również nowe kierunki. To są kierunki technik architektury krajobrazu i arborystyki oraz technik agroogrodnictwa, a w branżowej szkole pierwszego stopnia Ogrodnik Terenów Zieleni - dodaje dyrektorkaPodczas kiermaszu zaprezentują się także lokalni producenci i pszczelarze. Kiermasz potrwa do godziny 14.