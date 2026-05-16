Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

„Średniowiecze na talerzu” po kołobrzesku [ZDJECIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Jak wyglądało życie w średniowiecznym Kołobrzegu? Można się o tym przekonać odwiedzając w ten weekend centrum miasta. Trwa Historyczny Targ Solny.
Obozowisko wypełnione rekonstruktorami historycznymi stanęło na Placu Słowiańskim. Tegoroczne hasło wydarzenia to „Średniowiecze na talerzu”.

Na miejscu można spróbować zupy rybnej czy podpłomyków, ale Jarosław Bogusławski, pomysłodawca Targu mówi, że warto zwrócić uwagę na to, jak przechowywano wówczas żywność.

- Były podstawowe sposoby przechowania. To było solenie, wędzenie, suszenie, kiszenie. Kiszono wszystko, co się da - dodaje Bogusławski.

Widowiskową oprawę zapewniają walki wojów.

Piotr Leszmann z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego zaprasza także na pozostałe atrakcje.

- Mamy też rzemieślników, ja tu jeszcze kulinarnie, bo też mamy serowara. Trzeba zacząć też od naszych zwaryczy, czyli ważenie soli - mówi Leszman.

W sobotę Targ będzie czynny do godziny 19, natomiast w niedzielę od 10 do 17.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od przedwczoraj oglądane 6002 razy)
  2. Auto uderzyło w drzewo. Kierowca nie żyje
    (od 11 maja oglądane 4290 razy)
  3. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od wczoraj oglądane 4208 razy)
  4. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od wczoraj oglądane 2781 razy)
  5. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 1981 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dla młodzieży to koniec jazdy z "wiatrem we włosach" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Lubiak
Sztuka, nauka i wymiana doświadczeń. Rozpoczął się festiwal "Przepływ" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński adwokat uciekał przed policją, został złapany przez "łowców głów"
Infrastruktura na przystankach kolejowych na prawym brzegu Szczecina na finiszu remontu

Najnowsze podcasty