„Średniowiecze na talerzu” po kołobrzesku [ZDJECIA]

Jak wyglądało życie w średniowiecznym Kołobrzegu? Można się o tym przekonać odwiedzając w ten weekend centrum miasta. Trwa Historyczny Targ Solny.

Obozowisko wypełnione rekonstruktorami historycznymi stanęło na Placu Słowiańskim. Tegoroczne hasło wydarzenia to „Średniowiecze na talerzu”.Na miejscu można spróbować zupy rybnej czy podpłomyków, ale Jarosław Bogusławski, pomysłodawca Targu mówi, że warto zwrócić uwagę na to, jak przechowywano wówczas żywność.- Były podstawowe sposoby przechowania. To było solenie, wędzenie, suszenie, kiszenie. Kiszono wszystko, co się da - dodaje Bogusławski.Widowiskową oprawę zapewniają walki wojów.Piotr Leszmann z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego zaprasza także na pozostałe atrakcje.- Mamy też rzemieślników, ja tu jeszcze kulinarnie, bo też mamy serowara. Trzeba zacząć też od naszych zwaryczy, czyli ważenie soli - mówi Leszman.W sobotę Targ będzie czynny do godziny 19, natomiast w niedzielę od 10 do 17.