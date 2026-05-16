Z cyklu: prowadzący pojazd marki BMW...

Chciał oszukać policjantów zamieniając się miejscami z pasażerem, ale bez skutku. W Nowogardzie zatrzymano 28-latka, który prowadził samochód mimo sądowego zakazu.
Policjanci zwrócili uwagę na jadące wyjątkowo wolno BMW. Gdy postanowili zatrzymać auto do kontroli, kierowca zatrzymał się i próbował udawać pasażera.
Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany i miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
