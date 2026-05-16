Brydż. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście

Brydżyści z całej Polski rywalizują w Świnoujściu o Puchar Prezydenta Miasta. W hali sportowej przy ulicy Witosa atmosfera jest naprawdę gorąca, choć przy stołach panuje absolutne skupienie.



- Jak idzie? - dopytywała reporterka Radia Szczecin. - Nie będę zapeszać - usłyszała w odpowiedzi.

- A skąd pani przyjechała do Świnouścia, żeby tu pograć w brydża? - Z Olsztyna. Kilka razy w roku uczestniczymy, szkolimy się. To jest nasze hobby. - Uczestników mamy w sumie 64 pary, czyli to jest 128 osób. W tej chwili pary ze szwedzkiej mamy, są z Czech. Jest prawie cała Polska - powiedział Jan Damazyn, organizator spotkania.

- Dobry poziom?

- Myślę, że tak. Tylko są coraz starsi, młodych brakuje... Brydż jest dosyć trudną grą, bo to nie jest gra w karty. To jest gra przy pomocy kart i przede wszystkim mocno się ćwiczy umysł.

Walka idzie na tzw. maksy, co oznacza, że liczy się każdy, nawet najmniejszy błąd przeciwnika. Poziom jest wysoki, bo do Świnoujścia zjechali najlepsi brydżyści z regionu i Polski.Emocje brydżowe nie skończą się w sobotę. W niedzielę rozegrany zostanie kolejny ważny turniej – Memoriał Macieja Kellera, wieloletniego działacza Floty Świnoujście, szczególnie zaangażowanego w rozwój sekcji brydża sportowego.