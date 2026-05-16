"Szpinakowy Pałac" otwarty dla zwiedzających [ZDJĘCIA]

Nie tylko muzealnicy otwierają swoje drzwi w ramach Nocy Muzeów. Zwiedzający mogli poznać kulisy władzy, wchodząc do szczecińskiego Urzędu Miasta czy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Mamy kilka atrakcji, których nie było w poprzednich latach. Przede wszystkim pierwszą rzeczą to jest odnowiona Sala Rycerska. Drugą bardzo ciekawą rzeczą jest dokument podpisany przez pierwszego prezydenta miasta - podkreślił.

- Mam wodę ze sobą, mam nadzieję, że wytrzymam przynajmniej do północy. Opowiadam ciekawe historie dotyczące Szczecina, takie smaczki, które nie każdy może gdzieś tam o nich doczytać. Mało kto wie, że godzina pracy Szczecina to jest około 800 tysięcy złotych - wskazał.





Jednak ciekawe historie to nie wszystko, bo wybrańcy mogli usiąść nawet w fotelu prezydenta.

Noc Muzeów to nie tylko muzea, ale też inne obiekty, do których na co dzień nie mamy dostępu. Takie jak na przykład Urząd Wojewódzki. Po nim oprowadzał wojewoda Adam Rudawski.Nie mogło też zabraknąć Urzędu Miasta. Tutaj rządzi Piotr Krzystek, dzisiaj oczywiście na straży.Większość instytucji otwarte jest dla zwiedzających do północy.