Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Europoseł: "wara politykom od prywatnego życia ludzi"

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jeśli na biurko prezydenta Szczecina trafi wniosek o uznanie małżeństwa osób tej samej płci, powinien się pod tym podpisać - stwierdził w "Rozmowie pod Krawatem" europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
Bartosz Arłukowicz

Bartosz Arłukowicz

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uznał pierwsze małżeństwo jednopłciowe w Polsce, na podstawie unijnego wyroku. Czy tak samo powinny zachować się inne samorządy?

Zdaniem Bartosza Arłukowicza to nie podlega wątpliwości, a wniosek o transkrypcję, czyli uznanie jednopłciowego małżeństwa zawartego za granicą, wcześniej czy później trafi na biurko prezydenta Szczecina.

- Trzymam kciuki za pana prezydenta, Piotra, mojego kolegę, żeby odrzucił wszystkie ideologiczne ograniczenia w swojej głowie. Jeśli takie są oczywiście, bo nie chciałbym go w żaden sposób urazić, bo nie wiem jak się zachowa - mówił Arłukowicz.

Europoseł dodaje, że najwięcej do powiedzenia w sprawach światopoglądowych w kontekście rodziny mają dzisiaj politycy skrajnej prawicy, którzy sami nierzadko są po kilku rozwodach.

- Dla polityka nie powinno być ważne, kto z kim żyje, kto kogo kocha, z kim sypia, z kim chodzi za rękę, kogo całuje. To nie jest sprawa polityków. Politycy mają się trzymać z daleka. Wara od prywatnego życia ludzi - mówił europoseł.

Bartosz Arłukowicz negatywnie ocenił zawetowanie ustawy umożliwiającej bezdzietnym małżeństwom uzyskania rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego przy uniknięciu sprawy sądowej.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Edycja tekstu: Michał Król
Zdaniem Bartosza Arłukowicza to nie podlega wątpliwości, a wniosek o transkrypcję, czyli uznanie jednopłciowego małżeństwa zawartego za granicą, wcześniej czy później trafi na biurko prezydenta Szczecina.
Europoseł dodaje, że najwięcej do powiedzenia w sprawach światopoglądowych w kontekście rodziny mają dzisiaj politycy skrajnej prawicy, którzy sami nierzadko są po kilku rozwodach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. "Bezpieczeństwo przewozów promowych na Bałtyku jest kluczowe"
    (od 14 maja oglądane 6088 razy)
  2. Ciężarówka wjechała w motocykl na Szosie Stargardzkiej
    (od 15 maja oglądane 4814 razy)
  3. Dni Otwarte dla przyszłych rodziców z Policach
    (od 15 maja oglądane 2874 razy)
  4. Transport morski w turbulentnej rzeczywistości
    (od 13 maja oglądane 2051 razy)
  5. Umowa na tunele Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie podpisywana w najbliższych dniach
    (od 13 maja oglądane 1843 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Gra terenowa w Puszczy Bukowej [WIDEO]
Piknik integracyjny w PSP "Na Głębokiem" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Międzynarodowy Turniej Karate "Polish Open 2026" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz
Kolejki do nocnych atrakcji. Jak sobie poradzić? [WIDEO]
Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty