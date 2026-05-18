Europoseł: "wara politykom od prywatnego życia ludzi"

Jeśli na biurko prezydenta Szczecina trafi wniosek o uznanie małżeństwa osób tej samej płci, powinien się pod tym podpisać - stwierdził w "Rozmowie pod Krawatem" europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.





Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uznał pierwsze małżeństwo jednopłciowe w Polsce, na podstawie unijnego wyroku. Czy tak samo powinny zachować się inne samorządy?Zdaniem Bartosza Arłukowicza to nie podlega wątpliwości, a wniosek o transkrypcję, czyli uznanie jednopłciowego małżeństwa zawartego za granicą, wcześniej czy później trafi na biurko prezydenta Szczecina.- Trzymam kciuki za pana prezydenta, Piotra, mojego kolegę, żeby odrzucił wszystkie ideologiczne ograniczenia w swojej głowie. Jeśli takie są oczywiście, bo nie chciałbym go w żaden sposób urazić, bo nie wiem jak się zachowa - mówił Arłukowicz.Europoseł dodaje, że najwięcej do powiedzenia w sprawach światopoglądowych w kontekście rodziny mają dzisiaj politycy skrajnej prawicy, którzy sami nierzadko są po kilku rozwodach.- Dla polityka nie powinno być ważne, kto z kim żyje, kto kogo kocha, z kim sypia, z kim chodzi za rękę, kogo całuje. To nie jest sprawa polityków. Politycy mają się trzymać z daleka. Wara od prywatnego życia ludzi - mówił europoseł.Bartosz Arłukowicz negatywnie ocenił zawetowanie ustawy umożliwiającej bezdzietnym małżeństwom uzyskania rozwodu w Urzędzie Stanu Cywilnego przy uniknięciu sprawy sądowej.