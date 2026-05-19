Kubowicz: miasto zawiodło ws. kontrowersyjnych inwestycji w Podjuchach

Nie popisali się radni i urzędnicy - prezes szczecińskiej Konfederacji mówi, że miasto zawiodło na całej linii w sprawie kontrowersyjnych inwestycji w szczecińskich Podjuchach. Chodzi o bazę paliwową, która zaczęła powstawać bez pozwolenia oraz zakład utylizacji statków.

Edycja tekstu: Michał Król

Rafał Kubowicz wytykał w "Rozmowie pod krawatem" radnym, że wspólnie z mieszkańcami brali udział w protestach przeciwko bazie, choć mogli wcześniej sami interweniować. To hipokryzja - mówił nasz gość.- Hipokryzja polega na tym, że to radni. Ich funkcją jest to, żeby kontrolować prezydenta. Jeśli klub radnych Koalicji Obywatelskiej ma 19 radnych, to jaki jest problem, żeby jeden z nich raz na miesiąc usiadł do Biura Informacji Publicznej i przejrzał chociażby te decyzje środowiskowe - mówi Kubowicz.Budowa bazy została wstrzymana. Zakład utylizacji statków zacznie działać za kilka dni. Jej właściciel zapewnia jednak, że działalność przedsiębiorstwa nie będzie uciążliwa.