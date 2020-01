"Przez ostatnie lata staraliśmy się wydobywać z biedy 30-lecia"

Wychodzimy z biedy - tak informacje o tym, że w 2020 roku Polska będzie miała budżet bez deficytu, komentował w "Rozmowach pod krawatem" były wiceminister finansów profesor Witold Modzelewski.

Członek Narodowej Rady Rozwoju mówił, że 2019 był rokiem sukcesu. Podkreślał, że wzrost wynagrodzeń w Polsce pokrył się ze wzrostem konsumpcji. Zdaniem profesora to było wcześniej powodem emigracji obywateli na zachód.- Wychodzimy z biedy. Tzn. ta nasza droga, jeszcze trochę przed nami, ale najważniejsze jest to, że przez ostatnie lata staraliśmy się wydobywać z tej biedy 30-lecia - mówił Modzelewski.O budżecie bez deficytu na 2020 rok poinformował przed świętami premier Mateusz Morawiecki. Projekt zakłada, że dochody i wydatki państwa będą takie same. Mają one wynieść po ok. 435 miliardów złotych.