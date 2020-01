Sprawa prof. Grodzkiego w "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin

Teoria profesora Tomasza Grodzkiego się sypie - mówił w "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin radny PiS Dariusz Matecki.

Marszałek Senatu tłumaczył, że w sprawie przyjęcia pieniędzy za usługi medyczne oskarżają go ludzie anonimowi. Tymczasem po profesor Agnieszce Popieli kolejny pacjent ujawnił swoją tożsamość. Chodzi o Henryka Osiewalskiego, który dla portalu niezależna.pl mówił, że osobiście wręczył doktorowi Grodzkiemu pieniądze do ręki i tego dowiedzie.- Liczę, że sprawa zostanie wyjaśniona przez prokuraturę, że pan marszałek również zostanie przesłuchany. I takie czepianie się dziennikarzy i osób, które o tym mówią, to uważam, że jest to w jakiś sposób naruszenie wolności słowa - mówił Dariusz Matecki.O fundację na którą Tomasz Grodzki mówił, że były przekazywane pieniądze m.in. od profesor Popieli, pytała w interpelacji radna Prawa i Sprawiedliwości. Co to za fundacja i jak współpracowała ze szpitalem nadzorowanym przez marszałka województwa - pytała Małgorzata Jacyna-Witt, ale nie otrzymała odpowiedzi.Według radnego Platformy Obywatelskiej Artura Nycza, problemem są formalności.- Trzeba było po prostu przeformułować to zapytanie tak, żeby ono jakby spełniało tę swoją formalną rolę - mówił Nycz.Interpelacja radnej Małgorzaty Jacyny-Witt nie została zamieszczona nawet w Biuletynie Informacji Publicznej.