Marszałek Grodzki pozwał prof. Popielę. "Udowodnimy, że miała rację"

Mamy dowody na to, że informacje, które ujawniła prof. Agnieszka Popiela są prawdziwe i przedstawimy je przed sądem - powiedział Radiu Szczecin mecenas Zbigniew Bogucki, obrońca prof. Popieli.

Zaraz po wyborze na marszałka Senatu, prof. Agnieszka Popiela ujawniła, że gdy Tomasz Grodzki operował jej mamę, zapłaciła mu 500 dolarów. W środę otrzymała od Grodzkiego prywatny akt oskarżenia.- Pani profesor podtrzymuje swoje stanowisko, podtrzymuje swoje słowa, jest w tym konsekwentna. Nie pozostaje nam nic innego jak dowieść tego przed sądem, ze te słowa polegały na prawdzie i taka sytuacja, o której pani profesor pisała na portalu społecznościowym po prostu miała miejsce - powiedział mecenas Bogucki.Mecanas Bogucki dodał, że prócz aktu oskarżenia przygotowanego przez marszałka Grodzkiego, na prof. Agnieszkę Popielę wylała się fala hejtu i nagonka mediów sprzyjających "opozycji totalnej".- Po tym wpisie płaci bardzo wysoką cenę za to, że się odważyła powiedzieć o rzeczach trudnych, o rzeczach, o których nikt do tej pory nie mówił i dopiero jej odwaga pozwoliła na to, że również inni poczuli się odważni i zaczęli mówić o okolicznościach, które ich spotkały - dodaje Zbigniew Bogucki.Po wpisie prof. Agnieszki Popieli Centralne Biura Antykorupcyjne wszczęło śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin Zdunowo. Zbadanych zostało 13 zdarzeń korupcyjnych, a zeznania złożyło w tej sprawie prawie 30 osób.Jedynego wywiadu, po opublikowaniu wpisu na Facebooku, profesor Agnieszka Popiela udzieliła naszej rozgłośni. 13 stycznia 2020 roku w rozmowie z Przemysławem Szymańczykiem potwierdziła wszystkie ujawnione w mediach społecznościowych fakty i okoliczności ich zaistnienia..