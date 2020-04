Niewybuchy w Odrze, utrudnienia na Skolwinie

O godz. 8.30 rozpocznie się operacja neutralizacji niemieckiej miny i bomby, które odnaleziono w Odrze na wysokości szczecińskiego Skolwina.

Z tego powodu część mieszkańców osiedla Skolwin będzie objęta zakazem przebywania na otwartej przestrzeni. Wstrzymany zostanie również ruch pociągów i autobusów.Minę będą neutralizować nurkowie-minerzy ze specjalnego pododdziału 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.- Jest to duży ładunek. Należy pamiętać, że będzie to neutralizowane na głębokości 12 metrów metodą deflagracji. Spodziewany efekt: wypalenie materiału wybuchowego spowoduje rozszczelnienie kadłuba i materiał nie będzie stanowił już zagrożenia - mówi jej rzecznik, Grzegorz Lewandowski.Prace powinny się zakończyć po godzinie 14.- Operowanie przy każdym materiale wybuchowym wymaga wytworzenia strefy buforowej, czyli strefy bezpiecznej. Aby operacja przebiegła bezpiecznie nie powinny w określonych strefach znajdować się osoby postronne. Żołnierze też muszą mieć pewność, że ich działania nie narażają nikogo z osób postronnych na jakiekolwiek skutki potencjalnego wybuchu - podkreślił.Prace przy usuwaniu materiałów niebezpiecznych są prowadzone w ramach inwestycji, której celem jest pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra.