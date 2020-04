Niewiele wie na ten temat; prosi, by pytać prezesa "Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o." - tak prezydent Szczecina, Piotr Krzystek odpowiadał na pytanie dotyczące podpisania przez lokalnego polityka umowy z miejską spółką.

Chodzi o byłego radnego SLD Piotra Kęsika. W rejestrze urzędu można znaleźć umowę na "usługę doradztwa" - opiewa na niespełna 58 tysięcy złotych rocznie, czyli prawie 5 tysięcy miesięcznie. Prezydent Krzystek prosi, aby o wątpliwości pytać prezesa Tramwajów Szczecińskich.- W "Mieście" pracuje 13 tysięcy osób we wszystkich jednostkach i podmiotach. Oczywiście: znam pana Piotra Kęsika, bo jest to były radny, ale każdy z prezesów prowadzi swoją politykę w zakresie zatrudniania i współpracy na zasadzie autonomiczności. Wszelkie pytania dotyczące osób, które zatrudniają należy kierować do nich. Miałem świadomość, że w jakiejś formule - nie wiem w jakiej dokładnie - współpracuje z Tramwajami Szczecińskimi - powiedział prezydent Krzystek.Wcześniej - także w Tramwajach Szczecińskich - doradcą został b. przewodniczący rady miasta i współpracownik prezydenta z klubu Bezpartyjnych, Michał Wilkocki.Złapany na jeździe po pijanemu zrzekł się mandatu - a w miejskiej spółce miał odpowiadać m.in. za opracowywanie koncepcji kampanii społecznych.Jak czytamy na stronie Tramwajów Szczecińskich, "100 procent udziałów w spółce ma Gmina Miasto Szczecin a funkcję Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Szczecin".Z kolei szefem rady nadzorczej jest jeden z zastępców prezydenta Krzystka.