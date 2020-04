Komisja wnioskuje zagęszczenie w tramwajach i autobusach

Razem z "luzowaniem obostrzeń" powinny zmienić się ograniczenia co do liczby pasażerów w autobusach i tramwajach - uważa zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

liczby pasażerów w autobusach i tramwajach - uważa zastępca prezydenta Szczecina, Michał Przepiera.

O kondycji komunikacji miejskiej w dobie pandemii rozmawiali radni podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej.



Teraz w pojazdach może jeździć liczba pasażerów równa połowie miejsc siedzących. Już po weekendzie widać było, że pasażerów jest więcej.



- Jeżeli będą wchodziły kwestie jeszcze większego "luzowania" życia gospodarczego czy społecznego - bo uważamy, że to powinno nastąpić - musi być odniesienie do tego przepisu. Inaczej nastąpi zderzenie: nie będziemy mogli przewozić pasażerów; czego byśmy nie zrobili, tego nie wypełnimy! - mówił Przepiera.



Paweł Adamczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Szczecin dodał, że z powodu epidemii zmniejszyły się wpływy.



- W czasie ostatnich kilku tygodni wydatkowanie środków na komunikację jest na poziomie bieżącym, jak podział był zaplanowany, ale wpływy z komunikacji zdecydowanie mniejsze. Element finansowy, przy całej świadomości powagi sytuacji związanej z epidemią, mamy mocno na uwadze - podkreślił Adamczyk.



By zachować zasady bezpieczeństwa posiedzenie komisji odbyło się online.