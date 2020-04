Czy gangster zagra w serialu TVP?

Niewykluczone, że gangster "Masa" zagra w serialu TVP "Stulecie Winnych" - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" pisarka, Ałbena Grabowska.

Autorka sagi, na podstawie której powstał serial opowiadała o planach na dalsze sezony produkcji. W książce pojawia się między innymi Jarosław Sokołowski ps. Masa - członek gangu pruszkowskiego i najpopularniejszy świadek koronny w Polsce.Grabowska, która pochodzi z Pruszkowa opowiedziała m.in. jak poznała "Masę".- Osobiście zetknęłam się z nim tylko raz: kiedyś w sklepie rybnym stałam w kolejce, stało kilka osób i wszedł bardzo potężny człowiek, ominął całą kolejkę, podszedł do lady i zażyczył sobie ryb. Wtedy odezwałam się z końca kolejki: "A pan w ciąży jest?! Co to w ogóle mam być?!". Pan spojrzał, krzywo się uśmiechnął i wyszedł - relacjonuje Grabowska.Obecnie w TVP można oglądać drugi sezon "Stulecia Winnych". To opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Winnych. Występują w niej postaci fikcyjne i historyczne.