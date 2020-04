Tor wodny przygotowany do pogłębiania. Na dniach ruszają prace

Fot. Paweł Szumny

Pierwsza pogłębiarka, która będzie prowadzić prace przy modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin przypłynęła w piątek do Polic.

Inwestor, czyli Urząd Morski w Szczecinie przekazał już - konsorcjum firm, które będą pogłębiać tor wodny do 12,5 metra - plac budowy - mówi Ewa Wieczorek z Urzędu Morskiego w Szczecinie.



- Belgijska pogłębiarka Amazon jest już w porcie morskim w Policach, przyszła dzisiaj rano. W przyszłym tygodniu rozpoczną się pierwsze prace związane z pogłębianiem toru wodnego Świnoujście-Szczecin, z budową dwóch sztucznych wysp. Prace te będą się odbywały na Zalewie Szczecińskim - informuje Wieczorek.



Pogłębiarka będzie odkładać wydobyty piasek na dwóch wyspach na Zalewie Szczecińskim, wyspy będą służyć w kolejnych latach jako pole refulacyjne.



- Będą pełniły funkcję pól refulacyjnych, czyli takich miejsc, gdzie będzie odkładany urobek z pogłębiania toru. Łączna pojemność tych dwóch wysp, tych dwóch pól refulacyjnych to będzie prawie 40 milionów metrów sześciennych, natomiast, przy 12,5 metrów, jest do wydobycia około 23 milionów metrów sześciennych, wystarczy nam więc miejsca na odkładanie urobku jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat, kiedy już będziemy pogłębiać tor na bieżąco - tłumaczy Wieczorek.



Koszt inwestycji to prawie półtora miliarda złotych. Jej zakończenie przewidziano na 2022 rok. Pogłębionych zostanie 62 kilometry toru wodnego, który będzie również poszerzony do 100 metrów.