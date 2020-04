Okradł restaurację gotującą dla medyków. Grozi mu 10 lat

Złodziej, który ukradł ze szczecińskiej Karczmy Polskiej "Pod Kogutem" pieniądze - przeznaczone na zakup produktów do gotowania obiadów dla medyków - jest już w rękach policji. Mężczyzna włamał się do restauracji na początku kwietnia.

Okazało się, że 27-latek ma na swoim koncie również inne podobne przestępstwa. Włamywał się też na przykład do biur w mieście i je okradał. Teraz grozi mu nawet dziesięcioletnia "kwarantanna" za kratkami.Dodajmy, że przy okazji kradzieży, w internecie ruszyła zbiórka pieniędzy, by Karczma Polska "Pod Kogutem" mogła dalej wspomagać medyków. Ale też po to, by każdy kto chce, mógł mieć swój udział w kampanii #gastrodlamedyków. Na koncie zbiórki jest już prawie 15 tysięcy złotych!Jeśli ktoś chce pomóc, może to zrobić poprzez zrzutka.pl . Restauracja codziennie robi sto darmowych posiłków dla służb walczących z epidemią.