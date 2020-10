Poseł KO: inauguracja "Nowej Solidarności" opóźniona przez obiektywne trudności

"Obiektywne trudności" z Czajką i zmiany personalne w Platformie Obywatelskiej spowodowały przesunięcie inauguracji "Nowej Solidarności" Rafała Trzaskowskiego na 17 października - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś.

- Rzeczywiście obiektywne problemy, a więc awaria systemu Czajka, ale również decyzjach kadrowych w Platformie, spowodowały opóźnienie inauguracji - mówił Kostuś.



- "Jeżeli emocji nie chwyta się od razu, to bardzo ciężko wrócić do nich po jakimś czasie. Trzymam kciuki, ale Rafałowi Trzaskowskiemu będzie trudno". Powiedział to w środę Grzegorz Schetyna - cytowała prowadząca rozmowę Magdalena Ogórek.



- Więcej wiary. Na pewno będzie trudniej, niż gdyby się to stało powiedzmy cztery tygodnie temu - odpowiedział Tomasz Kostuś.



W środę prezydent Warszawy stwierdził, że "jest olbrzymia energia ludzi, trzeba ją skanalizować". Rafał Trzaskowski poprowadzi zjednoczoną opozycję do zwycięskich wyborów, czekają na to setki tysięcy Polaków - odpowiadał Kostuś.