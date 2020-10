Nie będzie liczenia wiernych w kościołach

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

W tym roku nie odbędzie się tradycyjne liczenie wiernych w kościołach. Powód to epidemia koronawirusa.

Co roku w jedną z niedziel października przelicza się, ile osób jest na Mszy Św. i ile osób przystępuje do Komunii Św. Tak miało być również dziś, ale Episkopat Polski podjął decyzję o odwołaniu liczenia.



W Polsce wyznaczono strefy żółte i czerwone, co ogranicza liczbę wiernych w kościołach - mówi rzecznik Episkopatu jezuita o. Leszek Gęsiak.



- Automatycznie możliwość przyjścia do kościoła dla wielu ludzi została ograniczona. Poza tym wielu biskupów już udzieliło dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, właśnie ze względu na rozwój pandemii. Jest oczywiste, że gdyby to liczenie było przeprowadzone w tych warunkach, to uzyskane wyniki byłyby nierzetelne - tłumaczy rzecznik Episkopatu.



W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest strefa żółta, co oznacza jedną osobę na cztery metry kwadratowe - tłumaczy ks. Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.



- W przypadku osób chorych czy objętych kwarantanną, gdy ktoś się źle czuje i ma obawy, że mógłby kogoś zarazić, należy stosować to, co zwykle w normalnym czasie przynależy do norm dla osób chorych. W tym wypadku nie potrzeba jakiejś specjalnej dyspensy - dodaje ks. Zyga.



Jednocześnie ks. Zyga dodaje, że mając wątpliwości, można zapytać o zdanie proboszcza.