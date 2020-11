Kłótnia o kompromis aborcyjny na sesji Rady Miasta

Jak bardzo "Szczecin wspiera kobiety" - o to pokłóciły się radne Koalicji Obywatelskiej oraz radna niezrzeszona Edyta Łongiewska-Wijas.

W debacie nie wziął udziału opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości. W programie poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin był jeden punkt, zaproponowane przez KO jednozdaniowe stanowisko "Szczecin wspiera kobiety".Niegdyś radna KO, teraz niezrzeszona Edyta Łongiewska-Wijas, zaproponowała dopisek.- Szczecin wspiera kobiety w walce o swobodny dostęp do aborcji - mówiła Łongiewska-Wijas.Jest dobrze, jak jest. Katalog postulatów Strajku Kobiet będzie coraz większy, więc nie zawężajmy go do aborcji - odpowiadała radna KO Dominika Jackowski.- Gdyby radna Łongiewska-Wijas uczestniczyła w tych protestach lub też oglądała je w telewizji, to może by zauważyła, że nasze postulaty jeszcze cały czas ewoluują - mówiła Jackowski.W odróżnieniu od klubowej koleżanki, Maria Magdalena Herczyńska z KO aborcji na życzenie nie chce.- Jesteśmy za utrzymaniem status quo - mówiła Herczyńska.Jackowski odpowiedziała, że nie życzy sobie, aby "wrzucać ją do jednego worka z PO".- My teraz stoimy na ulicy, nie walcząc o kompromis aborcyjny. My nie chcemy waszego kompromisu aborcyjnego - mówiła Jackowski.Klub PiS nie uczestniczył w sesji. W przesłanym oświadczeniu opozycja w radzie podkreśla, że protestom po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji towarzyszą akty agresji, a samorząd nie jest od tego, aby włączać się w bieżące spory polityczne.Ostatecznie głosowano stanowisko bez poprawki radnej Łongiewskiej-Wijas. Przeciw była przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska z Bezpartyjnych, wstrzymał się jej klubowy kolega Władysław Dzikowski, Mariusz Bagiński z Bezpartyjnych był nieobecny, reszta była "za".