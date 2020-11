Poseł PiS rozczarowany postawą Konfederacji po Marszu Niepodległości

Poseł Prawa i Sprawiedliwości rozczarowany postawą polityków Konfederacji po warszawskim Marszu Niepodległości.

- Przełożyli partyjny interes nad dobro Polski - mówił w "Rozmowach pod krawatem" Robert Telus. W środę w stolicy doszło do awantur z policją a raca wrzucona na balkon stała się zarzewiem pożaru mieszkania. W ocenie posła PiS, trzeba odróżnić organizatorów marszu, którzy zaproponowali przejazd samochodami, a nie przemarsz.Telus nie wykluczył prowokacji. Jednocześnie oceniał, że nie wszyscy politycy zachowali się właściwie. - Niektóre ugrupowanie, a zresztą możemy to sobie jasno powiedzieć, Konfederacja w jakiś sposób podpuszczała wczoraj, żeby iść, żeby nie zakładać maseczek. Wczoraj wystąpienie jednego z liderów Konfederacji dla mnie było też skandalem. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności za kraj, o odpowiedzialności za Polaków, to w takim momencie, jak wczoraj, jak mamy epidemię, namawiać do tego, żeby iść bez maseczek, żeby nie zakładać maseczek... - mówił Robert Telus.Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński poinformował, że w Warszawie legalny był tylko przejazd samochodami. Tak Święto Niepodległości uczczono między innymi w Szczecinie.