"Nie znam żadnego wyroku, gdzie Jaruzelski uznany był za zbrodniarza"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Generał Jaruzelski był "wielką postacią Polski" - tak o komunistycznym zbrodniarzu odpowiedzialnym śmierć i setki osób zatrzymanych w stanie wojennym mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Gdy zwróciliśmy uwagę, że Wojciech Jaruzelski był dyktatorem przeciw któremu protestowali patrioci z demokratycznej opozycji, Wieczorek stwierdził, że "Jaruzelski był też postacią kontrowersyjną", a kwiaty na jego grobie to wyraz szacunku.



- Szacunku dla wielkiej postaci Polski, kontrowersyjnej - mówił Wieczorek.



- Generał Jaruzelski to zbrodniarz komunistyczny, odpowiedzialny za pośrednio lub bezpośrednio za śmierć wielu setek osób, tysiące zatrzymanych - mówił prowadzący rozmowę Przemysław Szymańczyk.



- Czemu pan redaktor jeszcze po śmierci obraża pana generała. Nie znam żadnego wyroku, gdzie uznany był prawomocnie za zbrodniarza - mówił Wieczorek.



W niedzielę obchodziliśmy 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W Szczecinie doszło do zdewastowania pomnika Lecha Kaczyńskiego, działacza opozycji antykomunistycznej. Na cokole monumentu ktoś nalepił wizerunki między innymi generała Jaruzelskiego.